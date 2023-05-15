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رئيسي: المقاومة الفلسطينية أثبتت قدرتها على مواجهة الكيان الصهيوني

2023-05-15

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أن المقاومة الفلسطينية أثبتت أنها تمتلك زمام المبادرة ولها القول الفصل في مواجهة الكيان الصهيوني.

ونوه رئيسي في تصريح اليوم خلال جلسة الحكومة بأهمية الانتصارات الأخيرة التي حققتها جبهة المقاومة في غزة، والتي بصمودها وتضحياتها أجبرت كيان الاحتلال الإسرائيلي على المطالبة بوقف إطلاق النار.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية أكدت فى بيان مساء أمس عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية مصرية حيز التنفيذ أنها أفشلت بصمودها ووحدتها وقتالها المشرف مخطط العدو الصهيوني الغادر وجريمته القذرة، وأثبتت أنها قادرة على التحدي، مشددة على أنها ستكون دوماً حاضرة ومتأهبة فى كل الساحات وجبهات المواجهة.

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