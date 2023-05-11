قرعة كأس آسيا لكرة القدم… منتخب سورية بالمجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أستراليا وأوزبكستان والهند

الدوحة-سانا

أوقعت قرعة النسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس آسيا لكرة القدم والتي سحبت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة منتخب سورية في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أوزبكستان واستراليا والهند.

ويستهل منتخبنا مبارياته في الثالث عشر من كانون الثاني القادم مع أوزبكستان ثم يواجه استراليا في الـ 19 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته بمواجهة الهند في الـ 25 منه.

وضمت المجموعة الأولى كلاً من قطر والصين وطاجكستان ولبنان والثالثة إيران والإمارات وهونغ كونغ وفلسطين والرابعة اليابان والعراق واندونيسيا وفيتنام والخامسة كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين والسادسة السعودية وتايلاند وقيرغيزستان وعمان.

يشار إلى أن نظام البطولة ينص على تأهل الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حلت في المركز الثالث إلى الدور الثاني.

محمد الخاطر

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