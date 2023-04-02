المئات يتظاهرون في إسبانيا ضد سياسات “الناتو” وتوسعه

مدريد-سانا

تظاهر مئات الإسبان في مدينتي بامبلونا بمنطقة نافارا وفيتوريا غاستيز في إقليم الباسك احتجاجاً على سياسات حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتوسعه الإقليمي.

وذكرت وكالة تاس أن المشاركين في المظاهرة رددوا شعارات مناهضة لحلف الناتو من بينها: “ضد الناتو”، و”أوقفوا الحرب والهمجية الرأسمالية”.

ورأى المتظاهرون أن النزاع في أوكرانيا هو نتيجة الوجود المتزايد للحلف على الأراضي الأوكرانية، معربين عن معارضتهم لإجراءات الناتو وشحن الأسلحة إلى نظام كييف.

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