مجلس الوزراء يوافق على زيادة سعر شراء محصول التبغ للموسم القادم

دمشق-سانا

وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على مقترح وزارة الصناعة بتعديل أسعار شراء محصول التبغ من المزارعين للموسم 2023-2024، لصالح المؤسسة العامة للتبغ، بزيادة تتراوح ما بين 2000 و2500 ليرة عما كانت عليه الموسم الماضي.

ووفقاً لنشرة أسعار شراء التبغ الجديدة، تم تحديد سعر كيلو تبغ التنباك بـ 7500 ليرة سورية، وكيلو تبغ برلي بـ 7300 ليرة، وفرجينيا بـ 8300 ليرة، وبصما بـ 10500 ليرة، وبريليب وكاتريني وشك البنت بـ 9500 ليرة.

وتأتي زيادة سعر شراء محصول التبغ لتشجيع المزارعين على تقديم تبوغ بمواصفات جيدة وتحسين جودة المنتج النهائي وتخفيض نسبة الهدر أثناء عملية فرز التبوغ، وتقديراً لجهودهم وتشجيعهم على الاستمرار بزراعة هذا المحصول والتركيز على زراعة بعض الأصناف.

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