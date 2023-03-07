قوات كييف تستهدف مدينة دونيتسك وضواحيها بـ 140 مقذوفاً

موسكو-سانا

استهدف نظام كييف مدينة دونيتسك وضواحيها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بـ140 صاروخاً وقذيفة مدفعية أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح وتضرر 5 أبنية سكنية.

ونقل الموقع الالكتروني لقناة روسيا اليوم عن المكتب التمثيلي في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا قوله: إن القوات الأوكرانية أطلقت في غضون خمس دقائق ما مجموعه 7 قذائف من عيار 155 مم على منطقتي كويبيشيفسكي وكيفسكي في الجمهورية.

يشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سو27 وميغ 29 ومروحية من طراز مي8 خلال الـ24 ساعة الماضية.

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