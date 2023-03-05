محلج العاصي بحماة يحلج أكثر من 5000 طن من الأقطان المحبوبة

حماة-سانا

بلغت كميات الأقطان المحبوبة التي حلجها محلج العاصي بحماة منذ بداية عمليات الحلج وحتى تاريخه 5155 طناً من إجمالي الكمية التي استلمها هذا الموسم من فلاحي المحافظات الشرقية، والبالغة 6474 طناً.

وذكر مدير المحلج المهندس ياسر حلبية لمراسل سانا أن عمليات الحلج أفرزت 9490 بالة قطن محلوج، بوزن إجمالي 1818 طناً، إضافة إلى 2860 طناً من البذور الصناعية والزراعية والباقي أتربة ومخلفات ثانوية، مبيناً أن عمليات الحلج تتم من خلال وردية واحدة، وبطاقة حلج تصل إلى نحو 50 طناً يومياً مع إمكانية تشغيل وردية إضافية إذا اقتضت الحاجة.

وأشار حلبية إلى أن المحلج شحن 820 طناً من البذور الصناعية الناتجة عن عمليات الحلج إلى شركتي سكر حمص وزيوت حماة، كما شحن 345 طناً من بالات القطن المحلوج إلى شركات الغزل والنسيج في اللاذقية وحماة وحمص، متوقعاً أن تنتهي عمليات حلج الأقطان المستلمة هذا الموسم مع نهاية الشهر الجاري.

وكان محلج العاصي استلم الموسم الماضي 3200 طن من الأقطان المحبوبة من فلاحي الرقة ودير الزور تم حلجها بالكامل.

سالم الحسين

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