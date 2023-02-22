أهالي بلدة الصبحة بريف دير الزور يطردون مسلحي ميليشيا (قسد) من بلدتهم

دير الزور-سانا

تصدى أهالي بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي لمسلحين من ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي، حاولوا استعادة إحدى نقاطهم العسكرية في البلدة التي كان الأهالي قد طردوهم منها.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن أهالي بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي اشتبكوا مساء اليوم مع مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا “قسد” بالأسلحة الرشاشة تزامناً مع تحليق للطيران المروحي التابع للاحتلال الأمريكي في أجواء المنطقة، وذلك على خلفية طرد الأهالي إحدى النقاط العسكرية للميليشيا من البلدة.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا “قسد” استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه البلدة التي تشهد توتراً أمنياً في ظل رفض الأهالي عودة هذه الميليشيا إلى بلدتهم.

وكانت ميليشيا “قسد” فرضت في الرابع من الشهر الجاري على الأهالي في بلدتي الصبحة وأبريهة بريف دير الزور الشرقي حظراً للتجول، كما قامت بمنع نقل عدد من الحالات الإسعافية إلى المشافي والمراكز الطبية، وأوقفت حركة سير السيارات من وإلى البلدتين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency