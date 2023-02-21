وفاة مسنة وإصابة عدد من الأشخاص بحالات هلع في حماة جراء الهزة الارتدادية

حماة-سانا

توفيت امرأة مسنة في مدينة حماة، وأصيب عدد من الأشخاص بحالات هلع وخوف جراء الهزة الارتدادية التي وقعت مساء اليوم.

وقال مصدر طبي في مشفى حماة الوطني لسانا: إن امرأة مسنة توفيت جراء سكتة قلبية مفاجئة ناجمة عن الهلع والخوف الشديدين جراء الهزة الارتدادية التي ضربت البلاد مساء اليوم.

وأوضح المصدر أنه تم نقل جثمان المرأة المتوفاة إلى مشفى حماة الوطني، مبيناً أنه تم إسعاف عدد من المصابين بحالات الانهيار العصبي والهلع جراء الهزة ويتم التعامل معهم وفق الطرق الطبية المتبعة.

وفي سياق متصل نفى رئيس مجلس مدينة حماة المهندس مختار حوراني في تصريح لمراسل سانا انهيار أي مبنى سكني أو حكومي جراء الهزة خلافاً لما تداولته بعض المواقع والصفحات عن انهيار أحد المباني في حي النقارنة بمدينة حماة.

عبدالله الشيخ

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