تواصل الإدانات للعدوان الإسرائيلي على دمشق ومحيطها

بيروت-سانا

أدانت القيادة المشتركة للحزب الديمقراطي الشعبي وحزب العمل الاشتراكي العربي في لبنان العدوان الإسرائيلي الذي استهدف فجر أمس أحياء سكنية في دمشق ومحيطها، وأدى إلى ارتقاء خمسة شهداء، وإصابة 15 آخرين.

وذكرت القيادة المشتركة للحزبين في بيان تسلمت سانا نسخة منه أن هذا الاعتداء يشكل جريمة ضد الإنسانية، ويؤكد الطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني الاستعماري، مشيراً إلى تكامله مع جريمة الحصار الجائر المفروض على سورية، والذي يعيق وصول المساعدات الإنسانية للمنكوبين جراء كارثة الزلزال.

وأكد البيان أن رهانات أعداء سورية مصيرها الفشل بفعل صمود محور المقاومة، داعياً القوى الوطنية والتقدمية العربية وأحرار العالم إلى أوسع حملات التأييد والتضامن الشعبي مع سورية وشعبها.

بدوره أدان مجلس علماء فلسطين في لبنان والخارج العدوان الإسرائيلي المجرم على سورية.

وأكد المجلس في بيان له أن هذا الاعتداء الإرهابي يشكل فصلاً جديداً من فصول ممارسات الخزي والعار التي يواظب على ارتكابها العدو الإسرائيلي.

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