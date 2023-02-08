المهندس عرنوس: تكاتف الجهود والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات يسهم في التخفيف من آثار الزلزال

حماة-سانا

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال زيارته إلى محافظة حماة أن تكاتف الجهود والتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع الأهلي يسهم في التخفيف من آثار الزلزال، وتجاوز المحنة.

وشدد المهندس عرنوس خلال اجتماعه مع المعنيين في محافظة حماة على استثمار كل جهد في عمليات الإنقاذ وخدمة الأهالي المتضررين، مشيراً إلى أن المطلوب من لجان العمل في المحافظات المتضررة جراء الزلزال إنجاز تقييم أولي للاحتياجات، بناء على الكشف على المباني المتضررة والمتصدعة وبما يمكن الحكومة من التعاطي مع نتائج الزلزال بعد الاستجابة الإغاثية الحالية.

وزار رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الدكتور حسن الغباش ومحافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة مركز إيواء الصم والبكم المؤقت في مدينة حماة، للاطمئنان على سلامة الأهالي الذين تضررت منازلهم جراء الزلزال والاستماع منهم عن ظروفهم والخدمات المقدمة لهم في مجال توفير الاحتياجات الإغاثية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency