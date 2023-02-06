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عــاجــل خطة التحرك الطارئة.. وزارة المالية: استنفار قطاع التأمين بشكل فوري لحصر الأضرار المادية والجسدية والتأكيد على الشركات بالسرعة في صرف التعويضات وتسهيل حصول المتضررين على الخدمات الصحية اللازمة وبالسرعة القصوى

مراسل سانا في حماة: حصيلة ضحايا الزلزال في المحافظة 31 وفاة و27 مصاباً تم نقلهم إلى مشفى حماة الوطني

2023-02-06

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خطة التحرك الطارئة.. وزارة المالية: استنفار قطاع التأمين بشكل فوري لحصر الأضرار المادية والجسدية والتأكيد على الشركات بالسرعة في صرف التعويضات وتسهيل حصول المتضررين على الخدمات الصحية اللازمة وبالسرعة القصوى

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