تسعة مفقودين جراء انقلاب سفينة صيد في كوريا الجنوبية

سيئول-سانا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم عن فقدان تسعة أشخاص وإنقاذ ثلاثة آخرين من طاقم السفينة، بعد انقلاب سفينة صيد كانت تقلهم قبالة الساحل الجنوبي الغربي للبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب عن وزارة الداخلية قولها في بيان:”إن السفينة تزن 42 طناً انقلبت في المياه ليلة أمس قبالة سواحل مقاطعة سينان في منطقة جيولا الجنوبية”، لافتة إلى تمكن سفينة قريبة من إنقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم، فيما لايزال تسعة آخرون بينهم أجنبيان في عداد المفقودين”.

وشارك في عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين جراء انقلاب السفينة أكثر من 21 سفينة وثلاث طائرات، تابعة لخفر السواحل والبحرية.

بدوره دعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى بذل أقصى الجهود في عمليات البحث والإنقاذ، وأمر بتعبئة جميع الموارد المتاحة لتوسيع منطقة البحث.

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