تكريم الفنان القدير دريد لحام في افتتاح مهرجان سينمانا الدولي في سلطنة عمان

مسقط-سانا

كرم مهرجان (سينمانا) السينمائي، الذي انطلق اليوم في سلطنة عمان بدورته الرابعة الفنان القدير دريد لحام، كما تم عرض الفيلم السوري (الحكيم).

وقال وزير التراث والسياحة العماني سالم بن محمد المحروقي في كلمة خلال الافتتاح: إن استضافة سلطنة عمان للمهرجان أمر مهم لصناعة سينمائية مزدهرة، مشيراً إلى أن عُمان بتضاريسها المتنوعة بين السهل والجبل والبحر عبارة عن مسرح مفتوح لتوظيف هذه التضاريس.

بدوره قال رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان نائب رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب الدكتور خالد بن عبد الرحيم الزدجالي: إن الفن السينمائي بكل مفرداته وأنواعه يعد اليوم واحداً من أكثر الفنون انتشاراً وتأثيراً، بل هو وسيلة أولى تتجلى فيها صور تسمو نحو الرفعة والجمال، مبيناً أن سلطنة عمان تتمتع بمواقع جغرافية وتضاريس متنوعة هي أقرب إلى استوديوهات مفتوحة للسينمائيين.

وفي ختام حفل الافتتاح كرم وزير التراث والسياحة الفنانين دريد لحام وطارق عبد العزيز وعاكف نجم، وعدداً من المنتجين والجهات الداعمة للمهرجان.

وعبر الفنان لحام عن سعادته بالتكريم والحفاوة التي لقيها فيلم (الحكيم) من قبل الحضور الرسمي والشعبي في سلطنة عمان، مؤكداً على العلاقات المتينة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، والتي يعد الفن أحد أبرز تجلياتها.

وشهد عرض فيلم (الحكيم) حضوراً واسعاً من أبناء الجالية السورية أيضاً إلى جانب السفير السوري في مسقط الدكتور إدريس ميا وأعضاء البعثة الدبلوماسية.

وستقام في المهرجان الذي تستمر فعالياته لمدة 6 أيام مسابقتان، واحدة للأفلام الطويلة، وأخرى للأفلام القصيرة، وتشارك المؤسسة العامة للسينما من خلال ثلاثة أفلام هي (الحكيم) و(فيلم طويل جداً) و(عنها).

وفيلم (الحكيم) الذي يشارك بمسابقة الفيلم الروائي الطويل هو من إخراج باسل الخطيب وتأليف ديانا جبور وبطولة دريد لحام وصباح الجزائري، وتدور أحداثه ضمن بلدة ريفية نائية، وتحكي قصة طبيب يكرس وقته وحياته لخدمة أهل البلدة بما يمتلكه من خبرات مهنية وحياتية.

ويركز الفيلم على حالة التردي الاجتماعي التي خلفتها الحرب وانعكاساتها على سلوك الناس ومصائرهم وأخلاقهم، من خلال مواجهة الحكيم أزمة شخصية أثناء زيارة حفيدته له، ليضع الفيلم المتلقي أمام حالة إن كان سيواجه أزمته وحيداً أم لا، بعد كل ما قدمه لأهل البلدة.

أما (فيلم طويل جداً) الذي يشارك في مسابقة الفيلم الروائي القصير فهو من كتابة وإخراج روبين عيسى وبطولة الفنانين جرجس جبارة وميلاد يوسف ودجانة عيسى.

والفيلم رمزي يتحدث عن مجتمع كامل من خلال ثلاث شخصيات تمثل شرائح هذا المجتمع وتختلف بمراحلها العمرية وتجاربها الحياتية، وكل شخصية تسعى للوصول إلى هدفها وحلمها فمنها من يسعى للخلاص ومنها يسعى للبقاء وكل يدور ضمن عالمه وفضائه.

بينما فيلم (عنها) الذي يشارك أيضاً في مسابقة الفيلم الروائي القصير فهو من إخراج وسيناريو رباب مرهج وبطولة ميلاد يوسف وروبين عيسى وكرم شعراني وفايز قزق ونجاة محمد وسلمى سليمان ومحمد وحيد قزق وفاضل وفائي.

ويتناول الفيلم في كناية عن الوطن حكاية امرأة طالتها معاناة من الحياة ومن محيطها على صورة مونولوجات وهي تعارك ظروفها وتسعى للتمرد والرفض، مجسداً قصة ممثلة معروفة في وسطها وناجحة في عملها، متزوجة من شاعر يقوم بخيانتها وقهرها لتتعرض لجلطة دماغية تدخلها في غيبوبة وتموت ولكن زوجها يتابع حياته دون أن يغير سلوكه.

وستقام على هامش المهرجان ورشات فنية، فيقدم الفنان دريد لحام ورشة عن فن التمثيل السينمائي يشارك فيها الفنان طالب محمد، ويقدم المخرج باسل الخطيب ورشة في الإخراج السينمائي.

يذكر أن فعاليات مهرجان سينمانا تقام في محافظتي مسقط ومسندم، وبلغ مجموع الأفلام المسجلة للدورة الرابعة لمهرجان سينمانا الدولي 121 فيلماً، تأهل منها 43 فيلماً بين قصير وطويل.

رشا محفوض

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