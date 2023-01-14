عرض فني في سينما الحمراء بدمشق ضمن مهرجان مسرح الطفل

دمشق-سانا

قدمت فرقة جلنار بالتعاون مع فرقة شمس أكاديمي عرضاً فنياً راقصاً للمخرج علي حمدان على مسرح الحمراء بدمشق ضمن مهرجان مسرح الطفل الذي تقيمه مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة تزامناً مع العطلة المدرسية الانتصافية.

واعتمد العرض على إثارة الذاكرة الحية عند الأطفال عن طريق شخصيات عالم ديزني بمزيج من الإبهار البصري والسمعي، بهدف الاستفادة من دور المسرح بالتأثير في الطفل وتحريك مخيلته.

مدير مسرح الحمراء بدمشق المخرج محمد السالم أكد في تصريح لمراسلة سانا أن فكرة مهرجان مسرح الطفل تقوم على استقطاب الأطفال للتعرف على المسرح، ليكون فسحة لتفريغ الطاقة الإبداعية لديهم ضمن عالم منظم وموجه لبناء ثقافة ممتعة ومفيدة.

وأشار السالم إلى أن جميع الأعمال التي ستقدم ضمن المهرجان منتقاة من قبل لجنة مختصة في المديرية لاختيار العروض، بدءاً من قراءة النص المسرحي ومتابعة التحضير لها، وصولاً لتقديمها بالشكل الأمثل ليكون مسرحاً تفاعلياً يوجه رسائل تربوية للأطفال وللأسرة تحمل معاني الإنسانية.

وأوضح مدير فرقة جلنار ومخرج العرض علي حمدان أن عرض اليوم جاء بالتعاون مع فرقة شمس أكاديمي التي تهتم بشؤون الأطفال وثقافتهم ومواهبهم وتقديمها بأساليب راقية وممتعة لخلق فسحة جمالية ثقافية وفنية تجمع الأهل والطفل لقضاء وقت ممتع ومفيد.

من جانبها مدربة فرقة شمس أكاديمي زويا جمعة أشارت إلى أن الهدف الأساسي من المشاركة في المهرجان زرع روح المحبة والتعاون بين الأطفال.

ويتضمن المهرجان الذي يستمر حتى الـ 19 من الشهر الجاري عروضاً مسرحية وفنية منوعة بمشاركة فرق مسرحية تابعة للمسرح القومي ومسرح الطفل، وأخرى من مسرح العرائس ستقدم ما يقارب 32 عملاً في المحافظات.

أماني فروج ومحاسن عوض

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