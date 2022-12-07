روساتوم تؤكد استحالة تسليم محطة زابوروجيه لوكالة الطاقة الذرية الدولية

موسكو-سانا

أكد رينات كاراتشا مستشار مدير عام هيئة الطاقة الذرية الروسية روساتوم أن انتقال محطة زابوروجيه الكهروذرية إلى إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستحيل من حيث المبدأ.

ونقلت وكالة نفوستي عن كاراتشا قوله: إن انتقال المحطة إلى إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعني من حيث الواقع انتقالها إلى سيطرة أوكرانيا ويظهر لدينا طبيعي كيف ستخضع المحطة لسيطرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه المسألة لا ينظمها ميثاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا أي وثائق قانونية دولية أخرى هذا مستحيل من حيث المبدأ اليوم.

وأضاف كاراتشا: إنه قد ابتدع هذه القصة ثم انتشرت في نهاية المطاف في المجال المعلوماتي ..إنها ببساطة مستحيلة.

وشدد على عدم وجود أي نواظم قانونية تسمح بتنفيذ هذه العملية، مشيراً إلى أن الوكالة الدولية لا تملك صلاحيات إدارة المحطات الكهروذرية.

وكانت الخارجية الروسية أكدت في وقت سابق أنه لا يمكن الحديث عن تسليم محطة زابوروجيه الذرية لأي طرف ثالث أو رفع السيطرة الروسية عنها لأنها على أرض أصبحت روسية.

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