إضاءات على الفضاءات والتقنيات القصصية في أدب نادر السباعي في ختام مهرجان شكيب الجابري

حلب-سانا

اختتم مهرجان شكيب الجابري (دورة الأديب نادر السباعي 2022) فعالياته الثقافية بإضاءات على الفضاءات والتقنيات القصصية في نتاج الأديب السباعي، والذي تقيمه مديرية الثقافة في حلب بصالة تشرين في السبيل.

وشارك الأديب إبراهيم كسار بتقديم دراسة تحليلية لتقنيات القص في رواية (الغابة النائمة) للكاتب، مشيراً إلى أن الأديب شخصية اعتبارية في عالم القص الأدبي، برع في الدخول إلى عمق شخصياته والمقدرة على الإمساك بالأحداث، مستخدماً أسلوباً حوارياً جميلاً ولغة شعرية محلقة بطريقة مذهلة.

وقدمت الدكتورة نسرين الصالح إضاءة أدبية تحدثت فيها عن فضاءات المجموعة القصصية (نجوم بلا ضياء)، مبينة أن المجموعة تضيء على المآسي الاجتماعية وتحارب التمايز الطبقي بأسلوب أدبي بديع.

وأضاءت نور عباس المشاركة من كلية الآداب جامعة حلب على تقنيات قصص (نجوم بلا ضياء)، موضحة أن المجموعة القصصية تتألف من 8 قصص تمتلك آلية محددة في عرض الحكاية، إذ تبدأ بمشهد بانورامي وصفي واسع يلقي الضوء من أعلى السياق للحكاية، لينتقل بعد ذلك إلى التفاصيل الجزئية التي تبني القصة التي تغوص في عمق المجتمع.

وتحدث محمد سمية رئيس دائرة الملكية الفكرية عن الرؤية الفكرية في كتاب (المغامر- ابن خلدون) للأديب السباعي، لافتاً إلى أن الكاتب قدم وثائق تاريخية لكتاب المغامر بأسلوب فني وتشويقي رائع، وكان بين الفصل والفصل الآخر يقدم رؤيته الفكرية التي تدعو الإنسان إلى أن يكافح ويعمل ما استطاع إليه سبيلا، وله في مغامرات ابن خلدون وآلامه ومعاناته أسوة حسنة.

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