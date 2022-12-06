أكساد تشارك في أعمال المنتدى العربي الأول للزراعة في الأردن

عمان-سانا

يشارك المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) ضمن فعاليات المنتدى العربي للزراعة تحت عنوان (الأمن الغذائي العربي في مواجهة التحديات)، والمقام في العاصمة الأردنية عمان.

مدير عام أكساد الدكتور نصر الدين العبيد أكد في كلمة له أهمية المنتدى لمناقشة الإجراءات والسياسات والأنشطة والبرامج التي يجب العمل عليها لتحقيق الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن أكساد شاركت خلال المنتدى بورقات عمل حول أثر التغيرات المناخية على الموارد المائية السطحية والجوفية، والإجراءات والخطوات التي اتخذها المركز العربي لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة، من خلال استنباط أصناف القمح والشعير وإدارة الموارد المائية وحصاد المياه وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، إضافة لتنمية وتطوير المراعي.

ويهدف المنتدى الذي يستمر لثلاثة أيام إلى مناقشة أهم قضايا الزراعة والمزارعين لتمكين القطاع الزراعي من تحقيق الأمن الغذائي، والخروج باستراتيجيات وحلول لمشاكل النظم الزراعية وتطويرها بما يتواءم مع التحديات الراهنة للأمن الغذائي.

ويشارك في المنتدى عدة وزارات وجهات وهيئات معنية بالزراعة والمياه والأمن الغذائي.

مهران معلا

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