الحرارة حول معدلاتها غداً وفرصة لهطل زخات مطرية على مناطق متفرقة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات مطرية في أماكن متفرقة من البلاد، وخاصة على المنطقة الساحلية.

ويكون الجو ليلاً بارداً نسبياً في أغلب المناطق، وبارداً على المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر في المناطق الداخلية أغلبها، والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..