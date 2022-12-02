بيلاروس تعترض مسيرة قادمة من جهة أوكرانيا

مينسك-سانا

أعلنت السلطات البيلاروسية عن قيام الجيش باعتراض طائرة استطلاع بدون طيار كانت متجهة من أوكرانيا إلى عمق أراضي بيلاروس.

وقالت لجنة الحدود البيلاروسية في بيان اليوم وفقاً لوكالة تاس: “عثر حرس الحدود البيلاروسي مع جنود من القوات المسلحة على طائرة ذات مراوح أربعة (كوادروكوبتر)، تحلق على ارتفاع حوالي 300 متر على بعد 1200 متر من الحدود”.

وأشار البيان إلى أن المسيرة كانت متجهة من الجانب الأوكراني إلى عمق الأراضي البيلاروسية، وتم إرغامها على الهبوط باستخدام الأسلحة الإلكترونية.

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