القوات العراقية تقبض على 3 إرهابيين في محافظة صلاح الدين

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض على 3 إرهابيين بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع قولها في بيان اليوم: “بناء على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات طوزخورماتو وبالتنسيق مع قسم استخبارات مكافحة الإرهاب في آمرلي ومفرزة من شرطة آمرلي تم نصب كمين محكم والقبض على ثلاثة إرهابيين في مدخل قضاء طوزخورماتو من المطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب”.

وكانت القوات العراقية قبضت أول من أمس على إرهابيين اثنين، وضبطت كمية من العتاد والعبوات في محافظة نينوى شمال البلاد.

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