دورة تدريبية لصناعة المنظفات والكريمات لسيدات الأعمال بغرفة صناعة حلب

حلب-سانا

بهدف تمكين المرأة من تأسيس مشاريع صغيرة مولدة للدخل، نفذت لجنة سيدات الأعمال بغرفة صناعة حلب دورة تدريبية حول صناعة المنظفات والكريمات.

وأوضحت رئيس لجنة سيدات الأعمال المهندسة آني ماركوسيان في تصريح لمراسلة سانا أن 12 متدربة شاركت بالدورة التدريبية المهنية في مجال صناعة المنظفات والكريمات، لإكسابهن مهارات علمية وعملية، ووفق أسس صحيحة تمكنهن من دخول سوق العمل، وافتتاح مشاريع صغيرة تحقق لهن دخلاً في ظل الظروف الحالية.

وبين المدربان الدكتور عبد الحميد المقيد والدكتور عبد القادر معراوي في كلية العلوم بجامعة حلب أنه تم تعريف المتدربات بالمواد الأساسية لصناعة منتجات يتم استخدامها بشكل دائم في المنازل، منها صناعة المنظفات ومواد التجميل، إضافة إلى تطبيق ذلك عملياً.

بدورها أعربت سونيا كبرئيليان من لجنة سيدات الأعمال عن حرص اللجنة على تفعيل دور المرأة في المجتمع، ومساعدتها على بدء مشاريع صغيرة تعيلها وأسرتها.

وأشارت كل من المتدربتين عبير قلاع وجودي أشجي إلى أن الدورة مكنتهما من المهارات العملية في صناعة كل أنواع المنظفات والكريمات، لتوظيفها في مشروع صغير، يحقق لهما دخلاً جيداً، إضافة إلى استخدامات المنتجات في المنزل والاعتناء بالبشرة.

بريوان محمد

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