استبدال شبكة الصرف الصحي الرئيسية في الميادين

دير الزور-سانا

بدأ مجلس مدينة الميادين بريف دير الزور تنفيذ مشروع استبدال شبكة الصرف الصحي الرئيسية في شارع الفرات بالمدينة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وذكر رئيس مجلس المدينة ثائر العلي لمراسل سانا أن أعمال المشروع تتضمن استبدال الشبكة البيتونية القديمة بشبكة من قساطل البولي ايتلين بطول 460 متراً وقطر 80 سم، إضافة إلى غرف تفتيش إسمنتية ونقاط تصريف مطرية، وإعادة مد القميص الإسفلتي.

وبين العلي أن الورشات تقوم بتكثيف العمل بهدف الانتهاء من الأعمال بأسرع وقت، على اعتبار أن المشروع يقع في الشارع الرئيسي لسوق المدينة الذي يشهد حركة مرورية كثيفة..

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