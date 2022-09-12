التعليم العالي تحدد موعد قبول طلبات التعادل لحملة الإجازة غير السورية في الصيدلة وطب الأسنان

دمشق-سانا

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد قبول طلبات تعادل الشهادات الجامعية غير السورية “الدورة الامتحانية الثانية لعام 2022” لحملة شهادات الإجازة في “الصيدلة وطب الأسنان” اعتباراً من يوم الأحد 18-9-2022 ولغاية يوم الخميس 29-9-2022.

وأشارت الوزارة في إعلان تلقت سانا نسخة منه إلى أنه يتم قبول الطلبات شخصياً في مبنى الوزارة “مديرية تعادل الشهادات” حيث سيتم لاحقاً الإعلان عن أسماء المقبولين للامتحان على موقعها الإلكتروني.

ودعت الوزارة الطلاب الراغبين بالتقدم لهذه الدورة إلى مراجعة الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية لاحقاً لأخذ البصمة الامتحانية والصورة الشخصية والاطلاع على المحاور الامتحانية ومكان الامتحان وتفاصيله وإلى متابعة الموقع الإلكتروني للهيئة.

ووفقا للإعلان لا يحق لأي طالب من حملة الشهادات غير السورية التقدم للامتحان الوطني ما لم يتقدم بطلبه وفق الإعلانات التي تصدر عن الوزارة ويتم ترشيحه للامتحان من قبلها ولا يعتبر تسديد رسم الامتحان على حساب الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية والتسجيل إلكترونياً كافياً للتقدم للامتحان ما لم يتم تقديم الطلب أصولاً في الوزارة.

ودعت الوزارة الذين سيتقدمون بطلباتهم إلى أن يبادروا بتسديد رسم الامتحان الوطني وتسجيل طلبهم إلكترونياً وفق إعلان الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية.

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