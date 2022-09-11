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قوات الأمن الروسية تحبط سلسلة عمليات إرهابية في مقاطعة خيرسون

2022-09-11

موسكو-سانا

أحبطت قوات الأمن الروسية سلسلة هجمات إرهابية في مقاطعة خيرسون المحررة كان سينفذها عناصر التنظيمات النازية بإشراف من قوات نظام كييف واستخباراته.

وقال مصدر أمني روسي لوكالة نوفوستي: “تم إحباط سلسلة من الأعمال الإرهابية في مقاطعة خيرسون كان سينفذها عناصر التنظيمات النازية الأوكرانية من قبيل القطاع الأيمن والفيلق القومي” مشيراً إلى أنه تم العثور على وكر يحتوي على كمية كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخيرة تعود إلى التنظيمات النازية التي خططت لسلسلة من الهجمات الإرهابية على البنية التحتية في خيرسون.

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