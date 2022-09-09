تعديل حكومي يطال وزارات عدة في الجزائر

الجزائر-سانا

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم تعديلاً حكوميا طال وزارات عدة.

وحسب بيان للرئاسة الجزائرية شمل التغيير الوزاري 6 حقائب وزارية وهي الداخلية والجماعات المحلية والصحة والنقل والصناعة الصيدلانية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتضمن التعديل تعيين إبراهيم مراد وزيراً للداخلية خلفا لكمال بلجود الذي تم تعيينه وزيراً للنقل بينما تم تعيين عبد الحق سايحي وزيراً للصحة خلفاً لعبد الرحمن بن بوزيد.

كما تم تعيين لخضر رخروخ وزيراً للأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية خلفاً لكمال ناصري فيما تم تعيين علي عون وزير للصناعات الصيدلانية خلفاً لعبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد.

كذلك عين عبد الله منجي الذي كان يشغل منصب وزير للنقل أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية.

وتضمن التعديل الحكومي أيضاً إنهاء مهام وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان وتعيين كرمي بداري خلفا له في حين تم تعيين الوزير المنتدب السابق المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد وزيراً لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

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