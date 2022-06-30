هيئة التميز والإبداع تطلق برنامجاً أكاديمياً جديداً لخريجي المركز الوطني للمتميزين

دمشق-سانا

أطلقت هيئة التميز والإبداع اليوم برنامجاً أكاديمياً جديداً يضاف إلى عائلة البرامج الأكاديمية الخاصة بخريجي المركز الوطني للمتميزين في مجال النمذجة والتحليل الاقتصادي في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق.

وأكد الدكتور شادي العظمة مدير إدارة البرامج الأكاديمية في الهيئة في تصريح لسانا أن البرنامج يهدف إلى تأهيل نخبة من الكوادر عالية التأهيل والقادرة على تحليل العوامل الاقتصادية والمالية والمساعدة في رسم السياسات والبرامج الاقتصادية وتطوير الحلول التي تساهم في تنمية وتطور المجتمع.

وأوضح الدكتور العظمة أن برنامج النمذجة والتحليل الاقتصادي يتميز عن البرامج في كليات الاقتصاد في الجامعات السورية بأنه يركز على تزويد الطالب بأساس معمق في النظريات الاقتصادية على المستوى الكلي والجزئي وتقديم كل أدوات التحليل الاقتصادي والنمذجة لتأهيل اقتصادي باحث قادر على تحليل ودراسة الواقع الاقتصادي من خلال استخدام أحدث برامج وأدوات النمذجة والتحليل الاقتصادي لاقتراح حلول للمشكلات الاقتصادية المطروحة وفق أسس ومناهج بحثية معمقة.

كما بين الدكتور العظمة أن البرنامج يتميز بتركيزه بشكل رئيس على جانب البحث العلمي من خلال تزويده للطالب بمنهجية البحث العلمي في العلوم الاقتصادية والتركيز على تطوير المهارات البحثية خلال السنوات الدراسية.

مبيناً أن البرنامج سيكون له نظام داخلي خاص به يتم اعتماده أصولاً من قبل المجالس المعنية ويختلف عن برامج الاقتصاد في الجامعات الحكومية كونه يعتمد على نظام الساعات المعتمدة وليس النظام الفصلي كما هو متبع في الجامعات الحكومية حيث سيتم تخصيص مرشد أكاديمي لكل طالب من أعضاء الهيئة التعليمية لمتابعة مساره الأكاديمي خلال سنوات الدراسة.

وأشار الدكتور العظمة إلى أن البرنامج يتضمن مجموعة من التخصصات النوعية وهي (اقتصاديات النمو والتنمية والاقتصاد الدولي والهندسة المالية والاقتصاد القياسي والنمذجة واقتصاديات الموارد البشرية).

وحول مستقبل خريجي برنامج النمذجة والتحليل الاقتصادي بين العظمة أنه سيكون أمام الخريج مسارات مهنية متاحة ومتعددة في القطاعين الحكومي والخاص وفي القطاعات الإنتاجية والتجارية والمصرفية والاستشارات الاقتصادية والمالية وفي المنظمات الدولية والمؤسسات غير الربحية إضافة إلى الفرصة للالتحاق ببرامج الدراسات العليا في كلية الاقتصاد أو للدراسات العليا خارج سورية والالتحاق بإحدى الجامعات المرموقة عالمياً ليكونوا نواة لباحثين اقتصاديين وطنيين مساهمين في صناعة القرار الاقتصادي وتقديم حلول اقتصادية تساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية للمجتمع .

وتتضمن البرامج الأكاديمية لهيئة التميز والإبداع اختصاصات نوعية هي العلوم (الطبية الحيوية وعلوم وتقانة الليزر) في جامعة دمشق و(هندسة النظم المعلوماتية وهندسة الاتصالات وعلوم وهندسة المواد وهندسة النظم الإلكترونية وهندسة الميكاترونيكس) في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بدمشق و(هندسة الطيران) في فرع المعهد بحلب و(هندسة الميكاترونيكس) في جامعة تشرين و(هندسة الأنظمة الذكية والروبوتيك) في جامعة المنارة.

هيلانه الهندي

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