تكريم عدد من النحالين باللاذقية

اللاذقية-سانا

بمناسبة اليوم العالمي للنحل.. كرم فرع سورية لاتحاد النحالين العرب بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عدداً من أساتذة وطلاب كلية الزراعة بجامعة تشرين من مربي النحل القدامى والمبتدئين في محافظة اللاذقية تقديراً لجهودهم في قطاع تربية النحل.

وفي تصريحات لمراسل سانا ذكر المهندس إياد عبود رئيس فرع سورية لاتحاد النحالين العرب أن يوم النحل العالمي مناسبة للتذكير بدور النحل في الحفاظ على الأمن البيئي والتوازن النباتي والطبيعي والغذائي والاقتصادي مبينا أن التكريم شمل 3 مهندسين زراعيين من الخريجين الجدد حيث تم منح كل منهم خليتي نحل ومستلزمات إنتاج وذلك في إطار مشروع استراتيجي يهدف إلى تأهيل مربين جدد بقطاع النحل من مختلف المحافظات وتشجيعهم على دخول سوق العمل.

بدوره أوضح المهندس نواف شحادة معاون مدير زراعة اللاذقية أن المديرية تقدم الإرشادات والنصائح لمربي النحل وبعض مستلزمات الإنتاج وتزودهم بخلايا وطرود بأسعار رمزية وتشجعهم على زراعة النباتات العطرية والرحيقية لتأمين المرعى للنحل.

وأشار أحمد فضة ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الهدف من تقديم الدعم للمربين الجدد من خريجي الجامعة هو دعم الشباب المبتدئين الراغبين بتربية النحل ليكونوا نواة لتدريب مربين جدد ضمن المشاريع التي تنفذ لتأهيل مربي النحل في مختلف المحافظات.

واعتبر الدكتور عبد الله حاطوم من الأساتذة المكرمين ومختص بتربية النحل وإنتاج العسل أن الخلايا المقدمة للنحالين تشكل نواة حقيقية لمشروع مربين مبتدئين جدد بقطاع النحل.

وشمل التكريم أساتذة الجامعة عبد الله حاطوم ومالك عمران ومدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا والمهندسين الزراعيين بتول المحمود وعبد العزيز مصة وآية علي.

وتحيي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في ال 20 من أيار من كل عام اليوم العالمي للنحل.

نبيل علي

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