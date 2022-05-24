الداخلية: جواز السفر الفوري بـ300 ألف ليرة

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الداخلية اليوم تعميماً يقضي بإمكانية الحصول على جواز سفر فوري بقيمة 300 ألف ليرة سورية وذلك للمواطنين الذين هم بأمس الحاجة للحصول الفوري على خدمة جواز السفر.

وبينت الوزارة في تعميمها أن هذه الخدمة تقدم بغض النظر عن حجز دور على المنصة الإلكترونية الخاصة بجوازات السفر ويسلم الجواز لصاحب العلاقة باليوم نفسه.

وألغى تعميم الوزارة الجديد التعميم الصادر عنها سابقاً برقم 1558 بتاريخ 24-11-2021 المتضمن إمكانية الحصول على خدمة جواز سفر فوري بعد تسديد بدل خدمة ورسم بقيمة 100 ألف ليرة سورية بغض النظر عن حجز دور على المنصة الإلكترونية.

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