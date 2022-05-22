إصابة 3 أطفال جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في إنخل بريف درعا

درعا-سانا

أصيب ثلاثة أطفال بجروح من جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي.

وذكر مراسل سانا في درعا أنه أثناء تجوال الأطفال في مدينة إنخل بالريف الشمالي انفجر لغم من مخلفات الإرهابيين ما أدى إلى إصابتهم بجروح أحدهم بحالة خطرة.

وعمدت التنظيمات الإرهابية في مناطق انتشارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة بين المنازل وفي الطرقات والأراضي الزراعية قبل اندحارها بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الأضرار بالمدنيين الذين عادوا إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب أو لترهيبهم ومنعهم من العودة.

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