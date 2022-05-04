تكريم عدد من ضباط وعناصر شرطة المرور بالسويداء

السويداء-سانا

بمناسبة يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي كرمت قيادة شرطة محافظة السويداء عدداً من عناصر وضباط شرطة المرور تقديراً لجهودهم وقيامهم بدورهم في تنظيم المرور وضبط حركة السير.

ونوه رئيس فرع المرور بالسويداء العميد جمال سعيد في تصريح لمراسل سانا بأهمية التزام مستخدمي الطريق بقواعد وأنظمة المرور للحد من حوادث السير تفادياً لما ينجم عنها من أضرار والتعاون مع رجال شرطة المرور لتحسين الواقع المروري وحركة السير ضمن المدينة وعلى الطرقات مشيراً إلى أن حوادث السير في المحافظة منذ بداية العام الحالي ولغاية تاريخه بلغت 20 حادثاً نجم عنها 17 إصابة.

وأعرب المكرمون عن شكرهم لهذه المبادرة مبدين استعدادهم لمواصلة تطبيق الأنظمة المرورية وقانون السير والحفاظ على السلامة العامة.

وجاء التكريم خلال زيارة قام بها أمين فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي اللواء فوزات شقير وقائد شرطة المحافظة اللواء معن أسعد ومعاون قائد الشرطة العميد أحمد شلاش وممثلون عن اتحاد العمال إلى عدد من النقاط المرورية المنتشرة بمدينة السويداء ومقر فرع المرور.

من جهة ثانية شارك فرع الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق بهذه المناسبة حيث قام عدد من الأطفال بمساعدة عناصر المرور بتقديم “البروشورات” للسائقين للتوعية المرورية وتنظيم حركة السير.

وأشار رئيس فرع الجمعية غسان فهد في تصريح مماثل إلى أن مشاركة الجمعية بيوم المرور العالمي تتماشى مع أهدافها لنشر التوعية المرورية والتحذير من مخاطر السرعة الزائدة والالتزام بقواعد المرور.

عمر الطويل

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