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عــاجــل الدفاع الروسية: تدمير 146 مقاتلة أوكرانية بالإضافة إلى 112 طائرة هيلكوبتر و697 مسيرة منذ بدء العملية الخاصة

من لقاء أهلي حلب مع الكرامة في الدوري الممتاز لكرة القدم

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