من لقاء أهلي حلب مع الكرامة في الدوري الممتاز لكرة القدم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
4 ميداليات ذهبية و4 فضية وميدالية برونزية لسورية في مسابقة StemCo الدولية للكيمياء
2022-05-02
المقداد وعبد اللهيان يبحثان في اتصال هاتفي القضايا ذات الاهتمام المشترك
2022-05-01
سياسيان روسيان: الغرب يتبع نفس سياسة التضليل ضد سورية وروسيا
2022-05-01
بمشاركة سورية.. طاولة مستديرة في موسكو حول الشراكة الأوروآسيوية
2022-04-30
إيران: بعض الدول سيست ملف الأسلحة الكيميائية في سورية
2022-04-29
صباغ: يجب مساءلة الدول التي وفرت الدعم للتنظيمات الإرهابية ومكنتها من حيازة واستخدام أسلحة ومواد كيميائية سامة
2022-04-29
سفراء سورية وإيران والعراق وفلسطين في روسيا: ضرورة التضامن مع الشعب الفلسطيني
2022-04-28
محليات
البطريرك يوحنا العاشر يترأس صلاة الشكر في كاتدرائية القديس جاورجيوس بحماة
2022-05-03
طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض وفرصة لأمطار على مناطق عدة
2022-05-03
فرحة الأطفال بالعيد في دمشق (صور)
2022-05-03
تحسن ملحوظ بحجم المياه المخزنة بسد الباسل في الحسكة
2022-05-03
وفاة شخص وإصابة 4 آخرين جراء حادثي سير على طريق حمص-دمشق
2022-05-03
زراعة نحو 100 ألف غرسة رعوية في مشتل عرى بالسويداء
2022-05-03
أجواء غائمة ومغبرة وأمطار متوقعة فوق المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة
2022-05-03
رياضة
فنية الشطرنج بالسويداء تقيم بطولة المحافظة تحضيرا للاستحقاقات القادمة
2022-05-03
الروسية أليكسندروفا تتأهل إلى ربع نهائي بطولة مدريد للتنس
2022-05-03
هبوط الحرجلة.. الشرطة يحافظ على آماله بالبقاء في الدوري الممتاز
2022-05-03
الاتحاد الروسي لكرة القدم يرفض قرارات الـ UEFA الجديدة
2022-05-03
مانشستر يونايتد يتغلب على برينتفورد بثلاثية
2022-05-03
ليفركوزن يسجل ثنائية بشباك آينتراخت فرانكفورت
2022-05-02
فولهام يفوز على لوتون تاون بسباعية نظيفة ويفوز بلقب الدرجة الثانية
2022-05-02
اقتصاد
وزير البيئة الإيطالي يحذر من شتاء قاس في حال وقف تدفق الغاز الروسي
2022-05-03
الشاب قصي حلاوة يؤسس مشروعه الخاص لصناعة الإكسسوارات
2022-05-03
بريتش بتروليوم تتكبد خسائر بمليارات الدولارات جراء خروجها من السوق الروسية
2022-05-03
تراجع أسعار النفط
2022-05-03
سلوفاكيا: لن ننضم إلى أي حظر على واردات النفط الروسي
2022-05-03
ارتفاع أسعار الذهب
2022-05-03
وزير إيطالي يدعو إلى السماح للشركات الأوروبية بالتعامل بالروبل
2022-05-02
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الدفاع الروسية: تدمير 146 مقاتلة أوكرانية بالإضافة إلى 112 طائرة هيلكوبتر و697 مسيرة منذ بدء العملية الخاصة
من لقاء أهلي حلب مع الكرامة في الدوري الممتاز لكرة القدم
2022-05-03
تصوير: سامر خزمة
أهلي حلب مع الكرامة
2022-05-03
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