مولدوفا تنفي مزاعم وسائل إعلام غربية بشأن (هجوم روسي محتمل)

كيشيناو-سانا

أكدت وزارة الدفاع في مولدوفا عدم صحة التقارير الإعلامية التي تزعم وجود “تهديد بغزو روسي” لأراضي بلادها.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة آلا دياكونو في تصريح لوكالة تاس تعليقاً على تقرير من صحيفة التايمز البريطانية بهذا الشأن إن “جميع مؤسسات الدولة في مولدوفا في حالة تأهب قصوى منذ بدء العملية العسكرية الخاصة لموسكو في أوكرانيا وهي تراقب تطورات الوضع عن كثب .. وحتى هذه اللحظة لا توجد أي مؤشرات على أن مولدوفا تواجه تهديدا لأراضيها.

وكانت صحيفة التايمز البريطانية نقلت عن مصادر أوكرانية زعمها أن الكرملين “اتخذ قراراً بمهاجمة مولدوفا”.

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