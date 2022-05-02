قوات الاحتلال تقتلع عشرات الأشجار المثمرة في نابلس

القدس المحتلة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على ممتلكات الفلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية واقتلعت أكثر من 100 شجرة زيتون.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت برفقة عدد من الجرافات الجهة الجنوبية من أراضي قرية دوما جنوب نابلس وهدمت سلاسل حجرية بمساحة 7 دونمات وبطول ألف متر واقتلعت أسلاكاً شائكة وأكثر من 100 شجرة زيتون مثمرة.

وتواصل قوات الاحتلال فرض مزيد من التضييقات على الفلسطينيين لحرمانهم من حقوقهم وتوفر في الوقت ذاته الحماية لاعتداءات عصابات المستوطنين الإرهابية على أرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

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