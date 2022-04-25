بوليانسكي: الإعلام الغربي يتداول تقارير تثبت براءة روسيا من أحداث بوتشا

موسكو-سانا

كشف نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي عن وجود تقارير تظهر في وسائل الإعلام الغربية تؤكد براءة الجيش الروسي من الأحداث التي شهدتها مدينة بوتشا الأوكرانية.

ونقلت روسيا اليوم عن بوليانسكي قوله إن بعض التقارير التي ظهرت مؤخراً في وسائل الإعلام الغربية تدل بشكل غير مباشر على استحالة ضلوع الجيش الروسي في أحداث مدينة بوتشا مشيراً إلى أن “مقال صحيفة الغارديان يؤكد أن المدنيين قتلوا نتيجة قصف المدفعية وليس بإطلاق النار من أسلحة نارية ويتضمن أيضا معلومات بأن الأشخاص قتلوا بقذائف محشوة بعناصر معدنية”.

وتابع بوليانسكي إن ذلك يدحض ما لا يقل عن أكذوبتين عن بوتشا الأولى أن الناس قتلوا رمياً بالرصاص والثانية أن العسكريين الروس قاموا بذلك”.

وكان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي أعلن مؤخراً أن بلاده لا تثق بأي تحقيقات مستقلة يجريها الغرب وأوكرانيا بخصوص أحداث مدينة بوتشا مشيراً إلى أنه لم يتم النظر في مسألة تشكيل مجموعة دولية بإطار الأمم المتحدة للتحقيق في تلك الأحداث.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency