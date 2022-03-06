الصحة تطلق غداً حملة التلقيح الوطنية الأولى لعام 2022 ضد شلل الأطفال

دمشق-سانا

تطلق وزارة الصحة غداً حملة التلقيح الوطنية الأولى لعام 2022 ضد شلل الأطفال والتي تستمر حتى الـ 10 من الشهر الجاري وتستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات بغض النظر عن اللقاحات السابقة.

وتهدف الحملة إلى الوصول لنحو 2.7 مليون طفل في مختلف المحافظات وفق ما أوضحته مديرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتورة رزان الطرابيشي لـ سانا مؤكدة أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات الفنية واللوجستية لإطلاق الحملة والوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.

وأشارت الدكتورة الطرابيشي إلى أن الحملة تنفذ عبر 977 مركزاً صحياً و2450 فريقاً جوالاً بمشاركة 10210 عناصر صحية مبينة أهمية اصطحاب الأهالي لأطفالهم إلى المراكز الصحية أو الفرق الجوالة كون اللقاح يحمي الطفل والمجتمع من مرض شلل الأطفال الخطير الذي يؤدي إلى الإعاقة الدائمة أو الوفاة.

وأكدت الدكتورة الطرابيشي أن اللقاح آمن ومجاني وفعال ومتوافر وموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية كما أن الاستجابة المناعية للقاحات لا تعطل أو تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للأطفال تجاه كوفيد19 ولا تمنع الأعراض الشائعة مثل الرشح او السعال أو الإسهال أو ارتفاع الحرارة البسيط أو اليرقان الفيزيولوجي أو استعمال الصادات الحيوية من التلقيح.

راما رشيدي

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