رئيس جمهورية أبخازيا يوقع مراسيم الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

سوخومي-سانا

وقع رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بزانيا اليوم مراسيم تعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بزانيا قوله في بيان أوردته الخدمة الصحفية للرئاسة الأبخازية “وفقاً لروح صداقتنا مع شعوب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ولاعتباراتنا أنه من الضروري المشاركة في مصيرهم في المستقبل وقعت اليوم مراسيم تعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع يوم الاثنين الماضي مراسيم الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك وأعلن اطلاق عملية عسكرية للحفاظ على السلام فيهما بناء على طلب من الجمهوريتين.

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