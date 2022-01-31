مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين في جنين

القدس المحتلة- سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون مساء اليوم على ممتلكات الفلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة وفا الفلسطينية إن مستوطنين اعتدوا على مركبات الفلسطينيين بالحجارة على طريق جنين نابلس ما أدى إلى الحاق اضرارا مادية بها .

وفي سياق آخر شارك عشرات الفلسطينيين مساء اليوم في وقفة تضامنية بمدينة جنين نظمتها مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية الفلسطينية دعما للأسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي طالب المشاركون فيها المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال لاستعادة جثامين الشهداء التي يحتجزها والإفراج الفوري عن الأسرى الذين يتعرضون لانتهاكات وحشية .