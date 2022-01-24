عبد اللهيان: نعطي الأولوية للتعاون مع دول الجوار

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم أن المنطقة غير مستقرة بسبب التدخلات الخارجية لافتاً إلى أن بلاده تعطي الأولوية للتعاون مع دول الجوار.

وقال عبد اللهيان في ختام المؤتمر الوطني لإيران ودول الجوار “إن سياسة إيران الإقليمية التي بنيت على أساس توفير الأمن للمنطقة من شأنها أن تنهي الوجود الخارجي الذي يزعزع أمن المنطقة” مضيفاً “إن دول المنطقة بإمكانها أن تلعب دوراً في توفير الأمن الإقليمي”.

وحول إمكانية عقد اجتماع لوزراء الخارجية بين إيران ومجموعة 4+1 قال عبد اللهيان “حالياً قمنا بترتيب المحادثات على مستوى كبار الخبراء والمديرين السياسيين ومساعدي الوزراء ونأمل الدخول في عملية التنفيذ على هذا المستوى وليس هناك حاجة لعقد اجتماعات على مستوى أعلى ومع ذلك في ضوء تقدم المحادثات سيتم اتخاذ قرار بشأن أي إجراء آخر”.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن الرؤية الجديدة بشأن التشاور مع كل الدول المجاورة تشكل واحدة من الأولويات التي نتابعها خلال المحادثات الجارية في فيينا قطعا وقال “لقد بلغنا فيما يخص القضايا النووية مرحلة اتخاذ القرارات الأساسية”.

ولف عبد اللهيان إلى أن الأميركيين طلبوا مراراً إجراء محادثات لكننا لم نصل بعد إلى هذه النقطة في استنتاجاتنا.

وفيما يتعلق بالعدوان السعودي على اليمن جدد عبد اللهيان تأكيد بلاده على ضرورة إيجاد حل سلمي للازمة في هذا البلد واتباع نهج سياسي وبناء لإنهاء الحصار الإنساني وإنهاء الحرب وقبول وقف إطلاق النار وإطلاق حوار يمني يمني.