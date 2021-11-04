الصين ترحب باستئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران

بكين-سانا

رحبت الصين باستئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران وأعربت عن أملها في أن تغتنم كل الأطراف الفرصة لإيجاد حل سياسي ودبلوماسي له.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في مؤتمر صحفي اليوم “أن الصين ستواصل المشاركة في المفاوضات بطريقة بناءة تساهم في دفع خطة العمل الشاملة المشتركة إلى مسارها الصحيح حيث أجرت اتصالات وتنسيقا مكثفا مع الأطراف في الآونة الأخيرة”.

وردا على سؤال حول تقرير أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية مؤخرا عن القوة العسكرية للصين قال المتحدث إن “التقرير الصادر عن وزارة الدفاع الأمريكية يشابه التقارير السابقة متجاهلا الحقائق ومليئا بالتحيز وهو مجرد خدعة لإرباك العالم والمجتمع الدولي يدرك ذلك جيدا” مؤكدا أن الولايات المتحدة أكبر مصدر للتهديد النووي في العالم وفقا لبيانات مراكز الأبحاث الدولية ذات الصلة.

وبشأن تصريحات امريكية تتعلق بمساعدة تايوان قال وانغ: “واصلت الولايات المتحدة أقوالها السلبية والخاطئة وأفعالها المتعلقة بتايوان الأمر الذي ساهم في غطرسة القوى الانفصالية وزيادة التوتر في مضيق تايوان” مجددا التأكيد على أن قضية تايوان تتعلق بسيادة الصين وسلامة أراضيها وكذلك المصالح الجوهرية للصين.