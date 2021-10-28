إيران: حل الأزمة في سورية استناداً إلى احترام سيادتها

طهران-سانا

جددت إيران التأكيد على ضرورة حل الأزمة في سورية سياسياً استناداً إلى احترام سيادتها ووحدة أراضيها مشددة في الوقت ذاته على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية.

ودعا مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس إلى عدم تسييس موضوع المساعدات الإنسانية وإلغاء الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري إضافة إلى دعم جهود إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.

وأدان مندوب إيران الدائم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وللسلم والأمن الإقليميين والدوليين مؤكداً حق سورية في الدفاع عن نفسها ومطالباً مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته للضغط على كيان الاحتلال لوقف اعتداءاته وإنهاء احتلاله للجولان السوري.

وفيما يتعلق باجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف أشار مندوب إيران إلى ضرورة عدم التدخل في عمل اللجنة وقال “إن تحديد أي مهلة مصطنعة لانتهاء أنشطة اللجنة أو أي شروط أخرى من هذا النوع إنما يؤثر سلباً على عمل اللجنة لذا يتوجب الامتناع عن ذلك”.