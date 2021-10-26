وقفة في طولكرم تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية في طولكرم بالضفة الغربية اليوم المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى وخاصة الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية احتجاجا على جرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة بحقهم.

ووفق وكالة وفا رفع المشاركون خلال الوقفة الاسبوعية أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم صور الاسرى المضربين عن الطعام مرددين الهتافات المنادية بحريتهم وانقاذ حياتهم ومشددين على ضرورة مواصلة دعم الأسرى والتضامن معهم في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وممارسات وحشية في معتقلات الاحتلال.

ويواصل سبعة أسرى فلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم عن الطعام احتجاجا على جرائمه المتواصلة بحق الأسرى وسط تدهور أوضاعهم الصحية وتصاعد المخاطر التي تهدد حياتهم.