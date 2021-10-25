وزارة الثقافة والإعلام السودانية: عسكريون اعتقلوا معظم الوزراء

الخرطوم-سانا

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السودانية اليوم أن “قوى عسكرية” اعتقلت أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة.

ولم يحدد البيان الذي نشرته الوزارة على صفحتها على فيسبوك ما إذا كان رئيس الحكومة عبد الله حمدوك ضمن المعتقلين ولكن تقارير إعلامية أشارت إلى أنه وضع قيد الإقامة الجبرية في منزله.

وهذا أول بيان رسمي يصدر عن الحكومة التي يترأسها حمدوك بعد الاعتقالات التي جرت فجراً.

وكان متظاهرون سودانيون قطعوا اليوم العديد من الطرق في شوارع العاصمة الخرطوم احتجاجا على اعتقال مسؤولين في السلطة التنفيذية.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية قام المتظاهرون بقطع الطرقات وإشعال الإطارات فى وقت تم فيه قطع الإنترنت عن البلاد.

وذكر تجمع المهنيين السودانيين فى بيان أن “هناك تحركاً عسكرياً يهدف للاستيلاء على السلطة” داعياً السودانيين “للخروج الى الشوارع والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه”.

بدورها نقلت وكالة رويترز عن مصادر من أسرة فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني أن قوة عسكرية اقتحمت منزل صالح واعتقلته في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وتحدثت أنباء عن تعزيزات عسكرية تصل الخرطوم بعد اعتقالات لوزراء وقيادات مدنية في الحكومة السودانية.

ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب الشهر الماضي وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني.