الاتحاد يتوج بلقب بطولة كأس السوبر بكرة السلة بنسختها الأولى

دمشق-سانا

توج فريق الاتحاد بلقب بطولة كأس السوبر بكرة السلة بنسختها الأولى بعد فوزه على الوحدة بنتيجة 60-52 نقطة في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق وسط حضور جماهيري كبير.

الربع الأول انتهى لمصلحة الاتحاد بواقع 16-7 نقاط بينما تقدم الوحدة في الربع الثاني بواقع 18-7 نقاط لينتهي الشوط الأول بتقدم الوحدة 25-23 نقطة بينما انتهت المباراة لمصلحة الاتحاد بنتيجة 60-52 نقطة ليتوج بلقب البطولة.

وكان فريقا الوحدة والاتحاد تأهلاً إلى المباراة النهائية بحلولهما بالمركزين الأول والثاني في ختام الدور الأول الذي أقيم من مرحلة واحدة.