التربية تفتتح قاعة افتراضية لتبادل الخبرات مع مراكز البحوث والجامعات

دمشق-سانا

افتتحت وزارة التربية اليوم القاعة الافتراضية لتبادل الخبرات مع مراكز البحوث والجامعات وتطوير العمل العلمي في المركز الإقليمي للإرشاد والتدريب وبحوث طب الفم والأسنان بمقر المركز بدمشق.

وزير التربية الدكتور دارم طباع أوضح أن القاعة تقدم فرصة للأطر الصحية العاملة في صحة الفم والأسنان لتبادل المعارف والخبرات مع الأطر بالبلدان الأخرى ما يسهم في سعيهم إلى تطوير عمل المركز وصحة الفم والأسنان بشكل عام لافتاً إلى سعي الوزارة لإحداث دوائر للمركز الإقليمي في مديريات التربية بالمحافظات يقدم من خلالها نوعين من البرامج (برنامج دائم ضمن المديريات.. ومتنقل في الوحدات التابعة للمركز).

بدوره لفت وزير الصحة الدكتور حسن الغباش في تصريح للصحفيين إلى دور الوزارة برعاية القطاع الصحي والإشراف عليه بما في ذلك المركز ودوره بالتثقيف حول طب الفم للطلاب والتلاميذ ومعالجة الأسنان على مراحل مجاناً مشيراً إلى أهمية التشاركية والتعاون بين الوزارتين لتقديم كل ما يدعم المركز ويعزز عمله ليساعد على تحقيق العناية والصحة للأطفال في سورية.

الدكتور عماد الناعم مدير المركز الإقليمي للإرشاد والتدريب وبحوث طب الفم بوزارة التربية أوضح أن المركز يهتم بصحة الفم والأسنان ومعالجة مشكلاتها من خلال عيادات ثابتة ومتنقلة والتوعية الصحية حول آلية الحفاظ عليها ويتضمن برامج تدريب بهدف رفع الكفاءة والسوية العلمية للأطر الصحية العاملة في صحة الفم والأسنان حيث يقدم برامج الرعاية الصحية الفموية للطلاب مبيناً أنه سيتم التواصل مع الجهات العلمية داخل سورية وخارجها وتبادل الخبرات مع الدول المختلفة.

وتم خلال الافتتاح التواصل مع مديري التربية في المحافظات افتراضياً للتنسيق حول إحداث دوائر للمركز بمديريات التربية بالمحافظات ورصد واقع عمل الوحدة المتنقلة لصحة الفم والأسنان في محافظة حماة.

رحاب علي