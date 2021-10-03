القنيطرة… مسير بمناسبة عيد الشبيبة واحتفالاً بأعياد تشرين

القنيطرة-سانا

بمناسبة الذكرى الـ 53 لتأسيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة واحتفالا بأعياد تشرين التحرير والتصحيح نفذ فرع شبيبة القنيطرة اليوم مسيرا على الأقدام انطلق المشاركون فيه من دوار الزراعة حتى دار الجولان للثقافة بالحي الخدمي في مدينة البعث.

وحمل المشاركون في المسير الأعلام الوطنية ورددوا الأغاني الوطنية معبرين عن فخرهم بمعارك تشرين التي كسرت أسطورة الجيش الصهيوني الذي لا يقهر ومؤكدين أن لجيل الشباب دورا مهما في إعادة اعمار الوطن.

وفي تصريحات لمراسل سانا أشار رئيس فرع القنيطرة لاتحاد شبيبة الثورة خالد الخالد إلى أن احتفالية اليوم تتزامن مع عيد تأسيس منظمة شبيبة الثورة التي تشكل الحاضنة الوطنية لجيل الشباب.

بدوره أكد رئيس مكتب الرياضة والشباب الفرعي الدكتور رفعت الحسين أن أحفاد أبطال حرب تشرين سيواصلون الطريق الذي خطه الشهداء بدمهم الطاهر لتحرير كامل الجولان العربي السوري المحتل من براثن الاحتلال الصهيوني بينما لفتت عضو قيادة منظمة شبيبة الثورة مرح البارودي إلى أن جيل الشباب كان وسيبقى خزان الحيوية والأمل الذي نعول عليه في إعادة إعمار سورية.

وتأسست منظمة اتحاد شبيبة الثورة عام 1968 وعملت منذ ذلك الحين على إعداد جيل الشباب وتنمية مهاراته الفكرية والجسدية وتأهيله ليمارس دوره كاملا في المجتمع.

غسان علي