الزراعة: أكثر من 645 ألف طن تقديرات إنتاج الزيتون هذا الموسم

دمشق-سانا

قدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إنتاج سورية من الزيتون بأكثر من 645 ألف طن لهذا الموسم مقابل أكثر من 850 ألف طن إنتاج الموسم الماضي.

وأوضحت مديرة مكتب الزيتون في الوزارة المهندسة عبير جوهر في تصريح لمندوب سانا أن المساحة المزروعة بالزيتون أكثر من 696 ألف هكتار تضم نحو 103 ملايين شجرة منها 85 مليون شجرة مثمرة تشكل 12 بالمئة من إجمالي مساحة الأراضي المزروعة و65 بالمئة من إجمالي مساحة الأشجار المثمرة.

وأشارت جوهر إلى أن انخفاض الإنتاج شمل محافظات حلب وادلب وحمص وحماة وطرطوس ودرعا والغاب والسويداء بينما ارتفعت تقديرات الإنتاج الأولية في محافظات اللاذقية وريف دمشق والرقة والقنيطرة والحسكة مقارنة مع الموسم الماضي.

وعزت جوهر انخفاض الإنتاج في معظم المناطق إلى ظاهرة “المعاومة” وارتفاع درجات الحرارة في فترات حرجة “الإزهار والعقد” ما انعكس سلباً على نسبة الثمار العاقدة والإنتاج.

وتوقعت جوهر أن تكون كمية إنتاج الزيت نحو 103 آلاف طن علماً أن مردود الزيت يمكن أن ينخفض في حال استمرت درجات الحرارة بالارتفاع عن معدلاتها الطبيعية.

غصوب عبود