البولندية فلودارتشيك أول رياضية في التاريخ تفوز بثلاث ذهبيات أولمبية

طوكيو-سانا

أصبحت البولندية آنيتا فلودارتشيك أول رياضية في التاريخ تفوز بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية في نهائي مسابقات رمي المطرقة بعد إحرازها اليوم ذهبية في أولمبياد طوكيو.

وحلت فلودارتشيك أولى برمية بلغت مسافتها 48ر78 متراً لتترك الفضية للصينية وانغ تشينغ فيما ذهبت البرونزية للبولندية الأخرى مالوينا كوبرون.

وأصبحت فلودارتشيك أول رامية تتجاوز مسافة 80 متراً كما أنها كانت الأفضل في الجولة التأهيلية بـ 99ر76 متراً لتفوز بلقبها الأولمبي الثالث على التوالي بعد ذهبيتي أولمبياد لندن 2012 وأولمبياد ريو دي جانيرو 2016.