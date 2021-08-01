صحة الحسكة ترسل فريقاً طبياً إلى مناطق رأس العين والدرباسية لإعطاء الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا للأهالي

القامشلي-سانا

أرسلت مديرية صحة الحسكة فريقاً طبياً إلى مناطق رأس العين والدرباسية بريف المحافظة لإعطاء الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى منه.

ولفت مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف في تصريح لمراسلة سانا إلى أنه تم اليوم إرسال فريق طبي إلى مناطق رأس العين والدرباسية لإعطاء اللقاح للمواطنين لمن هم فوق الـ 55 عاماً أو من لديهم مرض مزمن وذلك عبر بطاقة طبية لكل مواطن سبق وتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وبين أن الفرق الطبية الجوالة تتوجه إلى المناطق التابعة لمحافظة الحسكة في البلدات والمراكز الصحية بالأرياف لإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح للقاطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى منه.

يذكر أن المرحلة الثانية من حملة إعطاء لقاح كورونا للمواطنين في محافظة الحسكة تستمر حتى الـ 19 من آب الجاري حيث استهدفت المرحلة الأولى أكثر من 6 آلاف مواطن.