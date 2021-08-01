رغم الإعلان عن تشغيلها… المياه لم تضخ إلى مدينة الحسكة جراء الانتهاكات المتواصلة للمحتل التركي

الحسكة-سانا

ذكر مدير عام مؤسسة مياه الحسكة المهندس محمود العكلة أن المياه لم تصل حتى الآن إلى محطة الحمة غرب مدينة الحسكة لاستمرار المحتل التركي بانتهاكاته من خلال عمليات التشغيل المتقطع للآبار في محطة علوك.

وبين العكلة في تصريح لمراسل سانا أن عمال مؤسسة المياه دخلوا أمس إلى المحطة وبعد ساعتين تم إخراجهم منها واليوم دخلت الورشات مرة ثانية لافتاً إلى أن هناك سرقات كثيرة من تجهيزات الآبار وتعمل الورشات على حصرها وحالياً فقط 10 آبار بالخدمة وسيتم قدر المستطاع إجراء عمليات الصيانة للآبار المتبقية لتشغيل باقي الآبار رغم صعوبة الأمر في ظل تحكم المحتل التركي بالمحطة.

ولفت العكلة إلى أن الواقع الحالي للضخ لا يجدي نفعاً ولم تصل المياه إلى محطة الحمة حتى الآن بسبب الانتهاكات المتواصلة للمحتل التركي ومرتزقته على محطة علوك والعبث بمحتوياتها وسرقة قواطع وأكبال ولا بد من تحييد المحطة بشكل كامل حتى تعود لوضعها الطبيعي وتستقر عمليات الضخ.