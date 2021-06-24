خارجية فلسطين تدين مخطط الاحتلال الجديد في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مخطط الاحتلال الإسرائيلي لإقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية مؤكدة أنه انتهاك صارخ لكل قرارات الشرعية الدولية.

ووفق وكالة وفا أوضحت الخارجية في بيان لها اليوم أن الإعلان عن الخطط الاستيطانية الجديدة يأتي استباقاً لاجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم للاستماع إلى التقرير الذي سيقدم باسم الأمين العام للأمم المتحدة حول مدى التزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرار 2334 بشأن الاستيطان الأمر الذي يؤكد مجدداً أن الاحتلال يستغل الصمت الدولي والدعم غير المحدود من الإدارة الأمريكية للمضي في سرقة الأراضي الفلسطينية.

وطالبت الخارجية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم لوقف جرائم الاحتلال ومخططاته الاستيطانية بحق الشعب الفلسطيني.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي سياساته التوسعية التهويدية في الأراضي الفلسطينية حيث أعلن مساء أمس عن مخطط استيطاني جديد في الضفة الغربية يهدف إلى الاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات المقامة فيها ضارباً عرض الحائط بكل الدعوات وقرارات الشرعية الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يطالب بوقف الاستيطان.